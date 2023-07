Curso Enem Gratuito lança aulão sobre Revolução Constitucionalista de 32

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação/cursoenemgratuito)

O Curso Enem Gratuito disponibilizará, nesta sexta-feira (7), um curta metragem sobre a Revolução Constitucionalista de 32. O conteúdo é o primeiro aulão regional do portal Enem Gratuito e estará disponível no Youtube e na Plataforma de Aprendizagem - https://cursoenemgratuito.com.br/.

A pesquisa histórica sobre a origem da insatisfação política e da articulação militar que levou os paulistas a um conflito armado contra Getúlio Vargas, na época o presidente da república, foi realizada pelo professor Felipe de Oliveira, de Florianópolis. Ele criou a estrutura do roteiro e fez a interpretação da aula como se fosse uma sequência de ação e aprendizagem. A estratégia didática, segundo o professor Felipe, busca engajar os alunos do ensino médio, os candidatos ao Enem e aos vestibulares das universidades estaduais de São Paulo.

O thriller de 16 minutos é direcionado para qualquer pessoa interessada na história da revolução e em especial aos estudantes do ensino médio, candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Estadual Paulista (Unesp). No aulão, haverá também a inclusão de exercícios para complementar a trilha desse aprendizado.