Programa Jovem de Expressão abre inscrições para preparatório do Enem

Programa jovem de expressão abre 30 vagas para cursinho preparatório para o Enem - (crédito: Divulgação/ Jovem de Expressão)

Cursinho preparatório para o Enem, oferecido pelo Programa Jovem de Expressão, está com as inscrições abertas para a 13ª edição do projeto, o processo permanecerá aberto até que todas as vagas sejam preenchidas.

As aulas gratuitas serão ministradas de segunda a sexta das 18h às 22h de forma presencial no espaço do programa na EQNM 18/20, Praça do Cidadão em Ceilândia Norte. Os jovens nesta edição serão preparados para concorrer a vagas nas universidades pela nota obtida no Enem.

As inscrições são on-line e podem ser realizada pelo link: https://bit.ly/prevest23 .

Ao todo serão disponibilizadas 30 vagas que serão preenchidas por critérios socioeconômicos obtidos pelas respostas do formulário de inscrição.