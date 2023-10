Canal Educação estreia programas com dicas para o Enem

CB Correio Braziliense

Programa Esquenta Enem vai trazer dicas para o exame. Atração será comandada pelas jornalistas Carolina Becker e Ana Elisa Santana e vai ao ar no Canal Educação. - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Para apoiar os estudantes que participarão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Canal Educação estreia no próximo domingo (8), às 20h, o programa Esquenta Enem. A atração vai trazer entrevistas com professores e estudantes, dicas de conteúdo, estratégias de estudo e informações importantes sobre o exame.



A atração vai ao ar em quatro episódios ao longo do mês de outubro, com apresentação das jornalistas Carolina Becker e Ana Elisa Santana. O programa será exibido simultaneamente pelo Canal Gov e reprisado na TV Brasil aos sábados, 11h30. A Rádio Nacional também vai transmitir o especial aos domingos, às 14h.

A cada episódio, o professor de língua portuguesa Marcelo Freire, que tem larga experiência na preparação de estudantes para a prova, vai abordar aspectos como a estrutura do exame, o controle de tempo para responder às questões e a importância da interpretação de texto na resolução dos itens. Sobre a redação, a professora Ana Clara de Oliveira vai explicar quais são as cinco competências avaliadas e as formas de garantir um texto adequado para alcançar a cobiçada nota 1000.

Haverá também entrevistas com psicólogo, nutricionista e educador físico, para apoiar a preparação do candidato, abordando aspectos físicos e mentais. O programa traz ainda dicas de conteúdos de maneira mais descontraída com a indicação de sites, filmes, podcasts, canais no Youtube e perfis em redes sociais que sejam úteis aos candidatos, tanto para ter momentos de descanso na reta final como para aprender além dos livros.

Caiu no Enem

Nos dias 5 e 12 de novembro, quando o Enem será aplicado, o Canal Educação exibe ao vivo o programa Caiu no Enem, com comentários sobre as provas. O comando do programa também será das jornalistas Carolina Becker e Ana Elisa Santana, que receberão professores de diversas disciplinas para repercutir os conteúdos aplicados no exame. O gabarito oficial das provas será divulgado no dia 24 de novembro pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). O público poderá participar do programa enviando dúvidas e comentários para os perfis do Canal Educação nas redes sociais.

Serviço:

- Esquenta Enem

Canal Educação e Canal Gov - Dias 8, 15, 22 e 29 de outubro, às 20h

Rádio Nacional AM de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões - Dias 8, 15, 22 e 29 de outubro, às 14h

TV Brasil – Dias 14, 21 e 28/10 e 4/11, às 11h30

- Caiu no Enem

Canal Educação – Dias 5 e 12/11, às 20h

Rádio Nacional AM de Brasília, Nacional da Amazônia e Nacional do Alto Solimões - Dias 5 e 12/11, às 20h