Cartilha do Enem traz exemplos de redações nota 1000

Cartilha do Enem 2023 traz modelos de redações que tiraram nota máxima no ano anterior - (crédito: Divulgação Inep)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), publicou nesta sexta-feira, 6/10, a Cartilha do Enem 2023. O material traz informações sobre a Matriz de Referência da prova, além de apresentar exemplos comentados de redações que receberam pontuação máxima (1000 pontos) na última edição do exame. Estão disponíveis versões para participantes com dislexia, surdez/deficiência auditiva e TEA.

No primeiro dia de aplicação, 5 de novembro, os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas, a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação.

A nota poderá chegar a 1000 pontos, mas há critérios que conferem nota zero, como fuga ao tema, texto com até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema, desobediência à estrutura dissertativo-argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.

A cartilha pode ser acessada no site do Inep.