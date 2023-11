Enem: O que o candidato não pode esquecer no dia da prova

CB Correio Braziliense

Datas importantes

» Segundo dia de provas: 12/11/2023

» Divulgação dos gabaritos: 24/11/2023

» Enem PPL/Reaplicação: 12 e 13/12/2023

» Resultados: 16/01/2024

De olho no relógio

No segundo domingo do Enem (12/11), serão aplicadas as provas de ciências da natureza e matemática. Serão cinco horas de prova, seguindo este cronograma:

» Abertura dos portões — 12h

» Fechamento dos portões - 13h

» Início das provas — 13h30

» Saída sem o caderno — 15h30

» Saída com o caderno — 18h30

» Término das provas — 18h30

Documentos obrigatórios

Serão aceitos documentos de identificação original e com foto. São documentos válidos:

» Cédulas de Identidade expedidas por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal;

» Identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados, em consonância com a Lei n.º 9.474, de 22 de julho de 1997;

» Carteira de Registro Nacional Migratório, de que trata a Lei n.º 13.445, de 24 de maio de 2017;

» Documento Provisório de Registro Nacional Migratório, de que trata o Decreto n.º 9.277, de 5 de fevereiro de 2018;

» Identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenham validade como documento de identidade;

» Passaporte;

» Carteira Nacional de Habilitação, na forma da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997;

» Documentos digitais e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital como documentos válidos para identificação do participante no dia da aplicação do exame, desde que apresentados nos respectivos aplicativos oficiais. Capturas de telas não serão aceitas.

Perdi o documento, e agora?

O participante impossibilitado de apresentar a via original de documento oficial de identificação com foto nos dias de aplicação por motivo de extravio, perda, furto ou roubo poderá realizar as provas, desde que:

» Apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame; e submeta-se à identificação especial, que compreende a coleta de informações pessoais.

» O participante que apresentar a via original do documento oficial de identificação danificado, ilegível, com fisionomia diferente que não permita a completa identificação dos seus caracteres essenciais ou de sua assinatura poderá prestar as provas, desde que se submeta à identificação especial.

Faltei o primeiro dia, posso pedir a reaplicação?

Candidatos que faltaram ao primeiro dia do Enem, podem fazer o segundo dia de prova. No entanto, essa nota servirá apenas como autoavaliação e não poderá ser usada em processos seletivos para ingresso no ensino superior.

Caso o candidato deseje uma nova oportunidade para fazer as provas do primeiro dia, é possível justificar sua ausência. O edital do Enem 2023 estabelece que o candidato tem o direito garantido de solicitar a reaplicação das provas em casos de:

» Prejuízo por problemas logísticos, como desastres naturais, falta de energia elétrica, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao candidato ou erro de execução de procedimento;

» Teste positivo para doenças infectocontagiosas, como a Covid-19, com período de quarentena durante os dias de aplicação:

» Alocação a mais de 30 quilômetros de sua residência.

Outras justificativas podem ser aceitas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mas a fundamentação da falta não garante a reaplicação da prova. O Inep avaliará individualmente a possibilidade de deferir a participação do candidato na nova aplicação. São eles:

» Assalto ou furto: o candidato precisa apresentar um boletim de ocorrência policial.

» Acidente de trânsito: deve ser acompanhado de boletim de ocorrência policial.

» Casamento: é necessário apresentar a respectiva certidão de casamento.

» Morte na família: o candidato precisa fornecer a certidão de óbito do cônjuge ou familiar próximo.

» Maternidade ou paternidade: é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de adoção legível.

» Privação de liberdade: deve ser acompanhado de um mandado de prisão ou documento que comprove a » privação de liberdade nos dias da prova.

» Emergência médica: o candidato precisa fornecer um atestado médico ou odontológico legível.

» Trabalho e deslocamento a trabalho: deve ser acompanhado de uma declaração de atividade profissional.

» Intercâmbio acadêmico: é necessário apresentar o documento oficial de admissão pela instituição de ensino.

Para solicitar a reaplicação, é necessário preencher um formulário específico e apresentar o comprovante solicitado na Página do Participante do Enem entre 13 e 17 de novembro, pelo endereço enem.inep.gov.br/participante.

O que pode causar eliminação?

» Não portar documento válido;

» Rasuras ou cor de caneta que não seja preta no cartão de respostas ou folha da redação;

» Portar roupas ou objetos proibidos no edital, como eletrônicos — celulares que emitem som durante a prova, mesmo quando guardados dentro do porta-objetos, são causa de eliminação imediata;

» Se recusar a passar pela revista;

» Zerar a redação;

» Ser flagrado tentando algum tipo de fraude, como cola.

Local de prova

Acesse o seu Cartão de Confirmação na página do participante (enem.inep.gov.br/participante). É necessário informar o CPF e a senha de cadastro da plataforma GOV.BR.

O Cartão de Confirmação de Inscrição contém:

» Número de inscrição;

» Data, hora e local das provas;

» Atendimento especializado (se solicitado);

» Opção pelo Enem impresso ou Enem Digital;

» Opção de língua estrangeira.

O que levar

» Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente;

» Documento de identificação válido, físico ou digital.

O que pode entrar em sala



» Cartão de confirmação de inscrição impresso;

» Lanche, como sanduíches, frutas e outros alimentos leves;

» Algo para beber, como água ou suco em garrafa.



Deixe em casa

Uma série de itens são proibidos dentro das salas onde as provas serão realizadas. Todos eles, porém, podem ser guardados dentro do envelope porta-objetos oferecido pelos ficais. No caso de dispositivos eletrônicos, devem estar desligados, incluindo alarmes e despertadores.

» Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, gorro ou similares;

» Caneta de material não transparente;

» Livros, manuais, impressões, anotações;

» Protetor auricular;

» Fones de ouvido;

» Relógio de qualquer tipo;

» Dispositivos eletrônicos, como smartphones, tablets e calculadoras;

» Chaves com alarmes.

Transporte público

» O Metrô-DF vai estender em uma hora seu funcionamento, neste domingo, operando das 7h às 20h, para embarque e desembarque em todas as estações.

» A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) vai reforçar o contingente de carros nas linhas de ônibus que circulam próximas aos 136 locais de aplicação do Enem, principalmente nos horários de início e término das provas.

Sites importantes

» Página do candidato: enem.inep.gov.br/participante

» Orientações do Inep: https://shre.ink/U44W

» Perguntas frequentes sobre o Enem: https://shre.ink/U46H