Faltam 73 dias para o Enem 2026; veja as datas que ainda vêm por aí

Correio Braziliense

Para o próximo ano, a expectativa é ampliar ainda mais o alcance do projeto. - (crédito: Angelo Miguel/MEC)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 está a 73 dias. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro em todo o país, com portões fechando às 13h em ponto nos dois dias. Quem ainda não confirmou a inscrição, escolheu o idioma estrangeiro ou solicitou atendimento especializado deve verificar o status pelo portal enem.inep.gov.br/participante — essas informações não chegam por e-mail nem mensagem.

O Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local exato da prova, deve ser liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na segunda quinzena de outubro, entre 10 e 15 dias antes do primeiro dia de exame. O documento não é enviado: o candidato precisa acessar a Página do Participante e buscá-lo ativamente. Uma dica prática: quem ainda não verificou se a senha do portal Gov.br está ativa deve fazer isso agora — o sistema costuma travar quando todo mundo tenta ao mesmo tempo nos dias que antecedem a prova.

No primeiro dia (8/11), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 5h30 de duração e encerramento às 19h. No segundo (15/11), Ciências da Natureza, Matemática e redação, com 5h e encerramento às 18h30. Para quem mora na Região Metropolitana de Belém (PA), as datas são 30 de novembro e 7 de dezembro.

Anote:

Enem 2026

Provas gerais: 8 e 15 de novembro de 2026

Belém e região metropolitana (PA): 30/11 e 7/12

Portões fecham às 13h (horário de Brasília)

Local de prova: previsto para a 2ª quinzena de outubro

Consulta: enem.inep.gov.br/participante

Gabarito: até 10º dia útil após 15/11 (até 27/11)









