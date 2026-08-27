Faltam 73 dias para o Enem 2026; veja as datas que ainda vêm por aí

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026 está a 73 dias. As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro em todo o país, com portões fechando às 13h em ponto nos dois dias. Quem ainda não confirmou a inscrição, escolheu o idioma estrangeiro ou solicitou atendimento especializado deve verificar o status pelo portal enem.inep.gov.br/participante — essas informações não chegam por e-mail nem mensagem.
O Cartão de Confirmação de Inscrição, que informa o local exato da prova, deve ser liberado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na segunda quinzena de outubro, entre 10 e 15 dias antes do primeiro dia de exame. O documento não é enviado: o candidato precisa acessar a Página do Participante e buscá-lo ativamente. Uma dica prática: quem ainda não verificou se a senha do portal Gov.br está ativa deve fazer isso agora — o sistema costuma travar quando todo mundo tenta ao mesmo tempo nos dias que antecedem a prova.
No primeiro dia (8/11), serão aplicadas as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com 5h30 de duração e encerramento às 19h. No segundo (15/11), Ciências da Natureza, Matemática e redação, com 5h e encerramento às 18h30. Para quem mora na Região Metropolitana de Belém (PA), as datas são 30 de novembro e 7 de dezembro.
Anote:
Enem 2026
Provas gerais: 8 e 15 de novembro de 2026
Belém e região metropolitana (PA): 30/11 e 7/12
Portões fecham às 13h (horário de Brasília)
Local de prova: previsto para a 2ª quinzena de outubro
Consulta: enem.inep.gov.br/participante
Gabarito: até 10º dia útil após 15/11 (até 27/11)
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