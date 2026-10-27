Inep libera ao longo da semana o local de prova do Enem 2026

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) está liberando ao longo desta semana, iniciada na segunda-feira (26), o Cartão de Confirmação da Inscrição do Enem 2026, que informa o local de prova. A consulta é feita na Página do Participante (enem.inep.gov.br/participante
As provas serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. Nos dois domingos, os portões abrem às 12h e fecham às 13h, no horário de Brasília, e as provas começam às 13h30. Segundo o edital, é proibida a entrada depois do fechamento dos portões. O exame termina às 19h no dia 8 e às 18h30 no dia 15. O Inep orienta que os candidatos cheguem com antecedência.
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Para fazer a prova, é obrigatório apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. Documentos digitais, como e-Título, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), RG e Carteira de Identidade Nacional (CIN), são aceitos se apresentados nos aplicativos oficiais ou no aplicativo gov.br. Capturas de tela não valem. Celulares e outros eletrônicos devem ser guardados desligados no envelope porta-objetos, que permanece lacrado durante o exame.
O Inep recomenda levar o cartão impresso, além de água em garrafa transparente e lanche, embora a apresentação do cartão não seja obrigatória. De acordo com o Edital nº 64, de 21 de maio de 2026, acompanhar a divulgação do local é responsabilidade do participante, e o Inep não responde por cartão que deixou de ser consultado por falha de internet, problema de senha no gov.br ou outro motivo técnico.
Anote
- Onde consultar: enem.inep.gov.br/participante, com login gov.br;
- O que traz: endereço, língua estrangeira e atendimentos aprovados;
- Provas: 8 e 15 de novembro;
- Portões: abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília); provas começam às 13h30;
- Documento: oficial com foto; digitais só nos aplicativos oficiais ou no gov.br;
- Caneta: esferográfica preta de material transparente;
- Cartão impresso: recomendado, mas não obrigatório;
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