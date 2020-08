Fundação Getulio Vargas oferece vestibular on-line

E EuEstudante

A Fundação Getulio Vargas (FGV) recebe inscrições para o Vestibular 2021 das instituições localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, No total, são 1.223 vagas. As inscrições começaram no início do mês e poderão ser feitas via internet até 6 de novembro. Também há a opção de ingresso pelo Enem, com inscrições até 2 de dezembro. Em decorrência da pandemia do coronavírus e seguindo medidas sanitárias, a fundação optou por todo o processo ser feito de forma on-line.



Vagas

Em Brasília são oferecidas 50 vagas para o curso de administração pública (35 pelo vestibular, oito pelo Enem e sete por meio de processos seletivos internacionais).



Em São Paulo, são 720 vagas, distribuídas entre os cursos de: administração de empresas diurno (206 pelo vestibular, oito pelo Enem e 26 por meio de processos seletivos internacionais); administração de empresas noturno (39 pelo vestibular, quatro pelo Enem e sete via provas internacionais); administração pública (75 pelo vestibular, dez pelo Enem e 15 por processos seletivos internacionais); direito (68 pelo vestibular, 10 via Enem e duas por exames seletivos internacionais); economia (100 pelo vestibular, cinco pelo Enem, oito pela Olimpíada do Conhecimento e 37 por processos seletivos internacionais) e relações internacionais (80 pelo vestibular, cinco pelo Enem e 15 por meio de exames internacionais).



Já no Rio de Janeiro, são ofertadas 453 vagas. São elas: matemática aplicada (43 pelo vestibular e oito pelo Enem); ciência de dados e inteligência artificial (40 pelo vestibular, oito pelo Enem e quatro por meio de exames internacionais); administração (70 pelo vestibular, 20 pelo Enem e dez via provas internacionais); economia (85 pelo vestibular, dez pelo Enem e cinco por meio de processos seletivos internacionais); ciências sociais (36 pelo vestibular, dez pelo Enem e quatro por exames internacionais); direito (70 via vestibular, 20 pelo Enem e dez por processos seletivos internacionais).

Taxas



A FGV oferece condições especiais para quem se inscrever no processo seletivo via vestibular até as 18h de 18 de setembro. Os candidatos pagam uma taxa de R$ 75, e após essa data, o valor cobrado será de R$ 150.



Estudantes que cursaram ou estejam cursando o ensino médio em escola pública podem solicitar isenção da taxa de inscrição. Aqueles que tenham recebido bolsa de 100% em escolas privadas durante todo o ensino médio também se enquadram no perfil. O prazo para requerer a isenção em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro é até 2 de novembro. A exceção é para as escolas FGV Direito SP (9 de outubro) e FGV EESP (3 de novembro).



Enem

O candidato que optar pelo processo seletivo via Enem pagará R$ 25 até às 18h de 18 de setembro. Após esse prazo, o valor é de R$ 50 até as 18h de 2 de dezembro. A exceção é a FGV Direito SP, pois a inscrição via Enem obedece aos mesmos prazos, mas os valores não. A taxa com desconto é de R$ 75 e R$ 150 após as 18h do dia 18 de setembro. O prazo para solicitar a isenção do pagamento por meio do Enem é até as 18h de 30 de novembro para todas as escolas.



Exames internacionais

Os candidatos que desejem ingressar via processo seletivo internacional pagarão em todas as escolas R$ 75 até as 18h do dia 18 de setembro. Após a data, o valor passa para R$ 150. O prazo final de inscrição sofre mudanças de acordo com a instituição. Em Brasília, as inscrições ficam abertas até as 18h do dia 8 de janeiro de 2021. No Rio de Janeiro, até as 18h do dia 28 de dezembro. Para as escolas de São Paulo, o prazo é finalizado às 18h de 16 de outubro.



As inscrições para o vestibular da FGV serão aceitas somente pela internet, no site. Todos os editais estão disponíveis na íntegra para leitura.



Calendário de Provas



Rio de Janeiro (todos os cursos)

22 de novembro de 2020



São Paulo



- Administração de Empresas – Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP)

1ª fase: 22 de novembro de 2020

2ª fase (exame oral): 17 de dezembro de 2020



- Economia – Escola de Economia de São Paulo (EESP)

1ª fase – 22 de novembro de 2020

2ª fase – 6 de dezembro de 2020



- Direito – Escola de Direito de São Paulo (Direito SP)

1ª fase – 1º de novembro 2020

2ª fase (exame oral) – 7 a 11 de dezembro de 2020 e de 14 a 15 de dezembro de 2020



- Relações Internacionais – Escola de Relações Internacionais

22 de novembro de 2020



Brasília



- Administração Pública – Escola de Políticas Públicas e Governo (EPPG)