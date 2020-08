UDF auxilia cidadãos a acessar serviços jurídicos gratuitamente

E Eu E Estudante

Núcleo de Práticas Jurídicas do UDF oferece atendimento remoto à comunidade carente e auxilia no acesso à justiça - (foto: UDF/Divulgação)

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), por meio do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição, oferece atendimento remoto e uma série de serviços jurídicos para auxiliar os cidadãos carentes no acesso à justiça durante este momento de pandemia. Em decorrência da dificuldade logística, trabalhos remotos e necessidade de medidas sanitárias, o NPJ traz a possibilidade de atender à população de forma gratuita e a distância.





O programa é para aatender comunidades carentes. Além da possibilidade de tirar dúvidas, as pessoas podem solicitar marcação de audiências, análise de processos e petições, ajuizamento de ações e atuação na resolução de conflitos. O atendimento ao público é remoto e totalmente gratuito.

Atendimentos gratuitos



Os interessados no atendimento devem entrar em contato com o NPJ do UDF por meio do WhatsApp e/ou endereço de e-mail: (61) 99982-3166 e coordenacaonpjudf@gmail.com.