Fuvest 2021: abertas as inscrições até 23 de outubro

(foto: Marcos Santos/USP Imagens)

As inscrições para o vestibular da Universidade de São Paulo (USP) estão abertas. Para participar, os candidatos devem se inscrever no site, O prazo termina em 23 de outubro. Serão disponibilizadas 8.242 vagas nos mais diversos cursos da instituição. A primeira fase da seleção ocorrerá em 10 de janeiro. A taxa é R$ 182, mas os estudantes com renda familiar per capita inferior a R$ 1.745,32 tiveram até 24 de julho para solicitar isenção total do valor.



Os vestibulandos têm até 23/10 para gerar o boleto da taxa de inscrição e poderão efetuar o pagamento até 27 do mesmo mês. A primeira fase ocorrerá em 10 de janeiro, a segunda etapa em 21 e 22 de fevereiro. Durante a realização das provas todos os candidatos deverão usar máscaras, estas só poderão ser retiradas para o reconhecimento facial.

Além do uso obrigatório de máscaras, todas as medidas de precaução indicadas pela OMS para evitar a contaminação pelo coronavírus serão tomadas.



A divulgação dos locais da primeira fase do exame será em 14 de dezembro e a lista de selecionados será disponibilizada em 19 de março.

As provas habilidades específicas sofreram mudanças por conta da COVID-19. Os exames de Artes Visuais não irão acontecer nesta edição do vestibular. As avaliações de música de São Paulo e Ribeirão Preto serão feitas em formato virtual, com envio de vídeos na plataforma da FUVEST. Os testes de Artes Cênicas serão realizados de maneira mista.



Maiores informações sobre o concurso vestibular podem ser encontradas no site e também no manual do candidato.