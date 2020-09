IFB oferta 25 vagas para curso superior de tecnologia em agroecologia

E Eu E Estudante

Inscrições para vagas no curso de tecnologia em agroecologia poderão ser feitas até 25 de setembro - (foto: Nilton Cometti/IFB)

O Instituto Federal de Brasília Câmpus Planaltina está com as inscrições abertas para preencher as 25 vagas remanescentes do curso superior de tecnologia em agroecologia. O curso vespertino tem a duração de três anos, e as inscrições vão até 25 de setembro. O processo seletivo será efetuado de acordo com as notas dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), além disso o estudante pode escolher entre os resultados obtidos em 2019, 2018 ou 2017.



O mercado de trabalho para o profissional da área é vasto. Há possibilidade de trabalhar em cooperativas e associações, organizações não-governamentais, institutos e centros de pesquisa, instituições de ensino, propriedade rurais e até mesmo empreendimentos de agricultura familiar.



Entre as atribuições e atividades que um tecnólogo em agroecologia executa estão: monitoramento de sistemas de produção agroecológicos, planejamento e execução de atividades de manejo de sistemas de produção agroecológicos e do ambiente agrícola. Além disso, o profissional também pode gerenciar o processamento e comercialização da produção agroecológica ou assessorar órgãos públicos e empresas privadas.



Os interessados devem fazer as inscrições até 25 de setembro de maneira on-line por meio do formulário disponível no link: É preciso enviar o boletim de desempenho do Enem, além da documentação necessária para a inscrição. Para mais informações, basta acessar o edital no site do IFB.