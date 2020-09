Unicamp encerra inscrições para vestibular 2021 nesta terça-feira

AE Agência Estado

(foto: Unicamp / Reprodução)

As inscrições para o vestibular 2021 da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) terminam nesta terça-feira, dia 8. Os interessados devem acessar o site da comissão organizadora (Comvest) e preencher um formulário com dados atualizados até as 23h59. A taxa de inscrição custa R$ 170, caso o vestibulando não seja contemplado pela isenção de taxa.

A universidade paulista oferece 3.237 vagas em cursos de graduação. Destas, 639 seriam destinadas inicialmente para a seleção de candidatos por meio de notas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). No entanto, em caráter excepcional, a instituição cancelou este vínculo devido à incompatibilidade entre calendários.

As vagas estão distribuídas em 69 cursos oferecidos nos campi de Campinas (SP), Limeira (SP) e Piracicaba (SP). A Comvest afirma que o processo vai considerar as dificuldades educacionais impostas pela crise sanitária e entre as medidas adotadas no exame está diminuição no total de questões de múltipla escolha - de 90 para 72 - além de redução da lista de livros obrigatórios.

Como fazer a inscrição?

Os candidatos deverão preencher o Formulário de Inscrição disponível na página da Comvest (http://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2021/inscricao/. A comissão aceitará somente inscrições que tenham sido completadas (boleto gerado) até as 23h59 desta terça. Será aceita apenas uma inscrição por CPF, tanto de candidatos pagantes da taxa de inscrição, como os isentos. No momento do cadastro, o candidato deverá informar o número de um documento de identificação com foto, a ser apresentado nos dias de prova.

É possível fazer até duas opções de curso, desde que sejam cursos agrupados dentro da respectiva área de conhecimento: Ciências Biológicas/Saúde; Ciências Exatas/Tecnológicas; Ciências Humanas/Artes.

Após o preenchimento do Formulário de Inscrição, os candidatos deverão pagar a taxa de inscrição (R$ 170,00) até a próxima quinta-feira, 10, em qualquer agência bancária ou através do banco via internet. O boleto para o pagamento da taxa será emitido ao final do preenchimento do formulário. Junto com o boleto, será gerado o comprovante de inscrição, em que constará o número de inscrição. Os candidatos isentos são dispensados do recolhimento da taxa, mas devem guardar o comprovante e o protocolo de alteração de dados, caso haja.

Os candidatos pagantes deverão obrigatoriamente consultar a situação da inscrição na página da Comvest para assegurar que não houve nenhum problema com o recebimento do valor. A confirmação da inscrição estará disponível para consulta a partir de três dias úteis após o pagamento da taxa. Para essa consulta, o estudante precisará usar a senha criada no momento da inscrição.

Novas cidades

Além das 31 cidades paulistas que receberam provas do vestibular anterior, a Comvest incluiu outras duas do Estado com objetivo de evitar aglomerações de estudantes e para reduzir deslocamentos: Barueri (SP) e Fernandópolis (SP). A Unicamp manteve também a prova em São Paulo e mais cinco capitais estaduais: Salvador (BA), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF) e Fortaleza (CE).