Setembro amarelo: Anglo Vestibulares promove lives sobre saúde mental e física - (foto: Reprodução/ Setembro Amarelo)

O Anglo Vestibulares irá promover um evento on-line sobre saúde mental e física, As lives serão realizadas em 10 e 17 de setembro e para participar gratuitamente basta se inscrever no site. Especialistas das áreas de psiquiatria e fisioterapia estarão presentes. Em decorrência da pandemia, este ano as discussões sobre saúde mental e prevenção ao suicídio se intensificaram. O curso preparatório para vestibular idealizou a ação com o objetivo de oferecer um espaço de acolhimento e informações ao público em geral.



A primeira live ocorrerá nesta quinta-feira (10), às 19h, com o psiquiatra Lucas Naufal Macedo. Ele discutirá sobre sobre os impactos da quarentena na saúde mental da população. A segunda parte do evento será em 17/9, a fisioterapeuta Julianna Toschi discorrerá os efeitos do isolamento social na saúde física.