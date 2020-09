UNIP oferece minicursos gratuitos em encontro científico

E EuEstudante

Inscrições abertas para o Encontro científico da Unip. Podem participar estudantes de todo o país - (crédito: Divulgação UNIP)

Entre 15 e 17 de setembro, das 8h às 22h, a Universidade Paulista (UNIP) realizará a XX edição do Encontro Científico. O evento será gratuito e on-line este ano, não-alunos da instituição poderão participar das palestras, workshops, minicursos e mesas-redondas. Serão debatidos diversos temas, como educação sexual, doenças crônicas, invisibilidade social, pesquisas acadêmicas, entre outros. Ao todo serão 55 atividades abertas, para acessar a se inscrever basta acessar o site do Encontro, todos os participantes receberão certificado.



O Encontro Científico será realizado pelo Zoom, uma plataforma adequada para reunir todos os participantes do evento. Será possível acessar as atividades pelo computador, celular, notebook ou tablet. No site do evento, é possível assistir ao vídeo tutorial sobre como acessar e utilizar a plataforma.

O evento ocorre há 20 anos e tem o objetivo de compartilhar os resultados de estudos desenvolvidos em programas de mestrado, doutorado e grupo de pesquisas. A versão on-line deste ano permite que estudantes de todo o Brasil e também do exterior possam participar.