Universidade russa disponibiliza vagas para brasileiros

Universidade russa abre novas vagas em medicina para brasileiros

A Universidade Médica Estatal de Kursk (KSMU) está com 24 vagas abertas para estudantes brasileiros. As inscrições devem ser feitas até domingo (13). Podem participar do processo seletivo alunos de todas as idades a partir do segundo ano do ensino médio. A seleção é coordenada pela Aliança Russa, o curso será todo em inglês e a mensalidade custará em média R$ 3.100. Para maiores informações ou realizar a inscrição acesse o site da Aliança Russa, dúvidas podem ser sanadas pelo WhatsApp: (11) 98120-8208.





A KSMU é considerada a melhor universidade do país na área de medicina. Se o candidato ainda estiver cursando o ensino médio a vaga ficará reservada, caso o aluno não tenha fluência em inglês poderá cursar a faculdade preparatória para aprender o idioma. Para participar os interessados enviam diversos documentos e passam por uma série de entrevistas. São selecionados os estudantes que apresentam maior independência e grande interesse na oportunidade.



A Universidade Médica Estatal está localizada em Kursk, cidade a cerca de 500 km de Moscou. A instituição recebe mais de 100 brasileiros todos os anos, os professores são rígidos e o curso é integral, são apenas 12 estudantes por turma. Os alunos precisam ser comprometidos e devem realizar diversas atividades extracurriculares.