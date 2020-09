Rede Elite promove preparação on-line para o PAS

E EuEstudante

Rede elite divulga curso on-line para alunos que estão se preparando para o PAS - (crédito: J. Kelly Brito /Unsplash )

A partir de quarta-feira (16/9), o Elite Rede de Ensino oferecerá o Projeto PAS, que tem como objetivo preparar os estudantes da 1ª série e da 2ª séries do ensino médio para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB).

Serão 18 encontros com professores especialistas no assunto. O projeto é destinado não só para os alunos do Elite, mas também para os das demais escolas.

As aulas ocorrerão às segundas e às quartas (das 14h30 às 18h10), no formato on-line, via Google Meet. Os alunos receberão materiais de estudos em PDF e terão mentoria a fim de terem auxílio e aprimorarem seus desempenhos. Para aderir é preciso ligar no 0800 031 0306 ou acessar o portal do aluno. O valor em 4 parcelas é de R$ 125, que podem ser pagos por cartão de crédito e boleto.