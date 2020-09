E EuEstudante

Unicamp divulga calendário de retomada das atividades presenciais - (crédito: Antonio Scarpinetti)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgou nesta segunda (14/9) o calendário para retomada das atividades presenciais nos câmpus. O plano de retomada, anunciado em 14 de agosto, já havia definido os métodos de profilaxia, testagem e fases de retomada, porém não havia estabelecido datas. A prioridade de retorno será dada a alunos concluintes e aqueles que necessitem desenvolver atividades presenciais nos câmpus.



Além de determinar que toda a comunidade universitária passará por testagem RT-PCR, o plano divulgado em agosto, estabeleceu que somente poderiam começar o processo de retomada aqueles câmpus presentes em cidades que estavam há pelo menos quatro semanas na fase amarela. Essa classificação em questão é feito pelo governo do estado de São Paulo. É necessário ressaltar que a universidade tem três câmpus em diferentes cidades: Campinas, Piracicaba e Limeira.



Uma vez que os três câmpus estão presentes em regiões na fase amarela, todas as unidades poderão iniciar a retomada das atividades em 19 de outubro. Contudo, as fases devem seguir as regras de porcentagem máxima para cada grupo da comunidade acadêmica. As unidades estão livres para organizar quem retorna, somente não podem ultrapassar as quantidades estabelecidas como máximas.



Confira o calendário para cada fases: