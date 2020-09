Pesquisadores têm até amanhã para se candidatarem a missão na França

AB Agência Brasil

Termina nesta sexta-feira (18/9) o prazo de inscrição de pesquisadores que queiram participar de missão de trabalho na França. As missões poderão durar até sete dias e ocorrerão ainda em 2020.

De acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), são 45 vagas e serão selecionados coordenadores dos 108 projetos de pesquisa vigentes da autarquia, ligada ao Ministério da Educação (MEC), e do Comitê Francês de Avaliação da Cooperação Universitária com o Brasil – Programa Capes/Cofecub.

O programa existe há mais de 40 anos para financiar intercâmbio de cientistas e intelectuais e fomentar a formação de redes de pesquisa em diversas linhas de conhecimento.

Segundo nota da Capes, "poderão participar do processo seletivo, preferencialmente, coordenadores que possuam título de doutor e vínculo empregatício permanente com a instituição principal ou associada." É permitido apenas um candidato por projeto.

Para inscrição "é necessário estar cadastrado como membro da equipe no Sistema de Bolsas e Auxílio (SCBA) ou no Comprovante de Inscrição e a documentação completa deverá ser enviada pelo Sistema Linha Direta".