Instituto Sidarta promove webinar sobre a formação de professores

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Instituto Sidarta )

O Instituto Sidarta realiza, nesta quarta-feira (23/9), um webinar sobre a formação de professores de matemática. Serão abordados problemas e desafios enfrentados pelos profissionais. O evento “Exatas + Humanas = Pedagogia Equilibrada” discutirá sobre o que deve ser feito para mudar a relação desgastante entre docentes e a matemática. O debate será, às 17h, na página do Facebook do Mentalidades Matemáticas.

O evento faz parte da série “E a matemática com isso?. A iniciativa foi idealizada pelo Instituto Sidarta em parceria com o Itaú Social e com o apoio do Instituto de Matemática Pura e aplicada (Impa). O encontro será mediado pela Jornalista Paula Adamo Idoeta e contará com a participação de Ryon Braga, reitor do Centro Universitário UniAmérica e a presença da diretora do Instituto Sidarta, Claudia Siqueira, também está confirmada.