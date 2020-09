Workshop capacita educadores para a orientação acadêmica internacional

E EuEstudante

(crédito: Ok Student/Reprodução)

Estudar em uma universidade estrangeira é uma decisão que gera muitas dúvidas entre os jovens. É necessário entender todo o processo de candidatura, como obter o visto, como funciona o alojamento da faculdade, entre tantas outras questões. Ingressar em uma universidade no Reino Unido, por exemplo, também amplia as opções de curso para mais de 30 mil em 131 universidades. O desafio dos estudantes é entender todas essas particularidades, pois poucos profissionais têm propriedade para orientá-los. Para resolver essa barreira, a OK Student, em parceria com o British Council, irá promover um workshop on-line e gratuito para profissionais da educação envolvidos com a orientação acadêmica de estudantes que queiram estudar no exterior.



O evento ocorre em 1º de outubro, às 14h30, e conta com a presença de especialistas em ensino superior do Reino Unido, como o diretor internacional da OK Student, Raimundo Sousa, e Simone Ricci, Gerente de Projetos de Ensino Superior do British Council. Eles abordarão as vantagens do estudo, o funcionamento do sistema de ensino e o dia a dia de quem mora na região.



A OK é especializada em consultoria acadêmica e na orientação de estudantes. O propósito do evento é que os educadores possam auxiliar seus alunos a identificarem as melhores opções e fazerem a melhor escolha, tanto de curso como de universidade.



Programação do evento



14h30 – Perspectivas do ensino britânico;

14h50 – Por que estudar no Reino Unido;

15h10 – Mais de 30.000 opções de cursos, 131 universidades de excelência e um método de ensino valorizado pelo mundo corporativo;

15h30 – O processo da candidatura, admissão e o alojamento universitário;

15h50 – Obtenção do visto para estudante;

16h10 – Sobre o Reino Unido, moradia, estudos e saúde;

16h30 – Apoio local ao estudante.



Os educadores receberão certificado comprovando a participação no workshop, com a descrição de todos os temas desenvolvidos. Para conferir mais informações sobre os palestrantes e se inscrever, acesse o site da OK Student.