Unip promove debates sobre direito e mulheres esta semana

(crédito: Divulgação Unip )

Nesta quarta-feira (30/9), a Universidade Paulista transmitirá live, às 19h, sobre o curso de direito e a carreira jurídica. O evento será guiado por Sérgio Vallim, coordenador-geral dos cursos de direito da instituição. Na quinta-feira (1º/10), às 17h, a conversa será sobre apoio psicológico para mulheres que sofrem violência, a mediação fica por conta de Carla Pontes Donnamaria, psicóloga judiciária do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. As lives estarão disponíveis no canal do YouTube, página do Facebook e Linkedin da empresa.



A primeira palestra tem como objetivo apresentar o surgimento dos cursos de direito no Brasil e contar as transformações que ocorreram até os dias atuais. Sérgio Vallin, que é especialista em direito civil e empresarial, irá abordar também as novas especializações na área e as carreiras jurídicas existentes.



Na discussão sobre apoio psicológico Carla Pontes irá discorrer sobre a parceria da Universidade Paulista de Campinas com a 1ª Delegacia Seccional da cidade. Conforme supervisora de estágios em psicologia jurídica da Unip Campinas, a cooperação respalda as vítimas de violência, acolhendo-as além do setor judiciário. A colaboração ainda leva conhecimento e experiência aos estudantes de psicologia.