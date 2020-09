Participe de live gratuita sobre como estudar e se graduar na França

E EuEstudante

(crédito: Divulgação Colégio Franco-Brasileiro )

Nesta quarta-feira o Colégio Franco-Brasileiro irá transmitir em seu canal do YouTube um evento sobre estudos na França. A iniciativa é uma parceria com o Campus France, serviço oficial do governo da França para promoção do ensino superior. Serão abordados os trâmites necessários e os interessados poderão tirar dúvidas. A coordenadora do Colégio, Heloisa Helena Azevedo, irá receber João Mariano Collet, diretor do Campus France, às 18h.



O país conta com mais de 3,5 mil instituições de ensino particulares e públicas com educação de excelência e internacionalmente renomadas. Aproximadamente 12% do total de 2,5 milhões de estudantes são estrangeiros que decidiram cursar graduação e pós graduação no hexágono europeu .A #LivedoFranco também irá exibir depoimento de estudantes que tiveram essa experiência.



No Colégio Franco-Brasileiro os alunos têm o primeiro contato com a língua francesa logo no ensino infantil I. Há mais de 10 anos o colégio leva os jovens do ensino médio para duas semanas de viagem à França, imergindo os adolescentes na língua por meia de visitas a atrações culturais e históricas.