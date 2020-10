Participe de feira de profissões on-line e gratuita ofertada pelo Ciee

E EuEstudante

(crédito: Divulgação CIEE )

A Expo Ciee Virtual será realizada entre 9 e 13 de novembro. A intenção do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) é ajudar gratuitamente os jovens que estão prestes a entrar no mercado de trabalho e tentam decidir qual carreira e projeto de vida seguir. As inscrições serão abertas ainda em outubro no site da iniciativa. Serão cinco dias de evento, 24 horas por dia.

Entre os patrocinadores confirmados estão Google, Anhembi Morumbi, Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), Laureate Brasil, Curso Objetivo, Universidade Paulista (Unip), Cruzeiro do Sul Educacional,Universidade Santo Amaro (Unisa), Universidade São Judas, Ibmec e Estácio de Sá. Os inscritos poderão participar de palestras, visitar estandes virtuais, receberão ainda certificados em tempo real.



Serão ofertadas vagas de estágio e os jovens terão a oportunidade de serem selecionados e recrutados durante o evento. Também haverá vestibulares on-line, testes vocacionais, dicas para o Enem, cursos gratuitos do Google Ateliê Digital e Escape Room Virtual. Para conferir as atividades acessa a plataforma on-line do evento.