Ministra Cármen Lúcia participa de live sobre a Constituição Federal

E EuEstudante

(crédito: Ânima Educação/Divulgação)

No contexto atual em que valores democráticos, como liberdade e igualdade, são pautas constantes de debates, a Ânima Educação, organização educacional particular de ensino superior, oferece nesta segunda-feira (5/10), às 19h, uma aula magna em comemoração aos 32 anos da Constituição Federal. A transmissão ao vivo terá como convidada especial a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha, do Supremo Tribunal Federal.

Outro convidado é o diretor jurídico da Ânima Educação, Dr. João Batista Carvalho, que fará exposição sobre o ensino do direito nas instituições da organização e participará do bate-papo com a ministra sobre a Constituição. Além disso, a abertura da live será feita pelo CEO da Ânima Educação, Marcelo Battistella Bueno, que abordará a relevância de debater a temática constitucional entre os jovens brasileiros.

O evento faz parte da Semana do Direito, que ocorrerá virtualmente até sexta-feira (9), organizada pelo curso de direito da Universidade São Judas, instituição que faz parte do grupo Ânima.

Para o diretor jurídico da Ânima, Dr. João Batista Carvalho, que participará do bate-papo, este é o momento ideal para debater a temática, reforçar os compromissos com a democracia e também com os princípios republicanos.

Interessados em conferir a aula magna, podem participar gratuitamente pelo canal da Ânima Educação.