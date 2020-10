A edição deste ano do Enej começa nesta sexta-feira (9) e será remota

E EuEstudante

(crédito: Galileu Oldenburg)

A 27ª edição do Encontro Nacional de Empresas Juniores (Enej) será realizada entre 9 e 11 de outubro. Mais de 7 mil estudantes universitários já garantiram a participação no evento que será transmitido pela internet. Realizado pela Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, o encontro deve movimentar cerca de R$270 mil. Serão transmitidos ao vivo workshops, palestras em formato televisivo com programas matinais, game shows, entre outras atividades. Para participar, acesse o site da iniciativa.



A versão virtual é uma novidade e superou a quantidade de inscritos do evento presencial do ano passado. Atualmente, existem mais de 1.100 empresas juniores e 22 mil empresários juniores em mais de 208 universidades brasileiras. Estão confirmadas presenças de palestrantes de diversas empresas como Bradesco, XP.inc, Ambev, Heineken, Nestlé, Nescau, Neston, Dasa, Burger King, Azul, B2W Digital, Stone, DHL, Natura, Dasa, Movile, entre outras.



O Movimento Empresa Júnior (Mej) já impactou R$70.000.000 na economia brasileira, o dinheiro é reinvestido na educação empreendedora dos alunos. Presente em 26 estados e no Distrito Federal, a Brasil Júnior tem como objetivo estimular o empreendedorismo jovem para formar lideranças que irão construir um país competitivo, ético, educador e colaborativo. Para conhecer melhor o Mej, acesse o site do movimento.