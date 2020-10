Inscrições para vagas remanescentes do Fies começam nesta terça-feira

E EuEstudante

(crédito: Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

Começam, a partir das 10h desta terça-feira (6/10), as inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O período de inscrições se estende até as 23h59 de 13 de outubro para não matriculados e até às 23h59 de 13 de novembro para matriculados no curso, turno, local de oferta ou Instituição de Educação Superior (IES) almejados. As inscrições serão feitas no site do programa.

Poderão se inscrever nesta edição do Fies aqueles candidatos que participaram a partir da edição de 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e nota na redação superior a zero. Além disso, é exigido do estudante que tem renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.

Vale ressaltar que, entre 6 e 8 de outubro, serão disponibilizadas para inscrição somente vagas remanescentes em cursos de áreas e subáreas de conhecimento prioritárias, conforme foi definido no artigo 8 e Anexo I da Portaria nº 533, de 2020.