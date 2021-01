Unicamp divulga lista de aprovados na primeira etapa do vestibular

E EuEstudante

São 3.237 vagas em 69 cursos de graduação neste vestibular - (crédito: Unicamp/Divulgação )

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Universidade Estadual de Campinas (Comvest/Unicamp) divulgou, nesta quinta-feira (21/1), a lista dos candidatos aprovados na primeira fase do Vestibular Unicamp 2021.

A lista está disponível na página da Comvest. Além disso, a comissão comunicou uma alteração na data da aplicação da segunda etapa. As provas, que antes seriam em 7 e 8 de fevereiro, agora serão em 8 e 9 de fevereiro.

A Comvest justificou a mudança para contemplar os candidatos do vestibular que também estejam inscritos na modalidade digital do Enem e para evitar aglomeração decorrente da maior circulação de estudantes na mesma data.

Os locais de prova poderão ser consultados individualmente pelos candidatos a partir de 29 de janeiro, na página do Vestibular Unicamp 2021.

Também nesta quinta-feira a Comvest disponibilizou as notas de corte por curso e a tabela com a relação candidatos-vaga para a segunda fase

As notas obtidas individualmente pelos candidatos na primeira fase, estarão à disposição para consulta a partir desta sexta-feira (22/1). Neste ano, 66.936 candidatos fizeram a prova da primeira fase, aplicada em 6 e 7 de janeiro.

Neste ano, a Unicamp abriu 3.237 vagas em 69 cursos de graduação.

Segunda fase do processo seletivo com cinco horas de duração



A segunda fase conta com questões dissertativas e os alunos terão cinco horas para fazer a prova em cada dia. Os testes têm uma parte comum para todos os candidatos e uma parte diversificada, de acordo com a área de conhecimento do curso escolhido em primeira opção (ciências biológicas/saúde; ciências exatas/tecnológicas, ciências humanas/artes). Cada questão dissertativa vale quatro pontos, cada uma contendo dois itens, valendo dois pontos cada.



Distribuição da prova



No primeiro dia, os candidatos fazem uma prova que é comum a todos os participantes e uma redação, em que o candidato escolhe uma de duas propostas sugeridas. O participante faz oito questões de língua portuguesa e literaturas de língua portuguesa e duas de língua inglesa.

No segundo dia, os candidatos fazem seis itens matemática, dois de ciências humanas e dois de ciências da natureza. Os vestibulandos enfrentam também prova de conhecimentos específicos (PCE), conforme a opção de curso:



– Candidatos da área de ciências biológicas/saúde: seis questões de biologia e seis questões de química;

– Candidatos da área de ciências exatas/tecnológicas: seis questões de física e seis questões de química;

– Candidatos da área de ciências humanas/artes: seis questões de geografia e seis questões de história, englobando conteúdos de filosofia e sociologia.



Habilidades específicas



As provas de habilidades específicas serão em 11 e 12 de fevereiro de 2021, em Campinas. Participam os vestibulandos dos cursos de arquitetura e urbanismo, artes cênicas, artes visuais e dança

A primeira chamada será divulgada em 10 de março e os convocados deverão efetivar a matrícula on-line em 15 de março, pela página eletrônica da Comvest.