Fundação oferece 13 cursos on-line e de graça com certificado

E EuEstudante

As aulas serão on-line e podem ser assistidas a qualquer momento pelo aluno - (crédito: Divulgação Fecap )

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) disponibiliza 13 minicursos on-line e gratuitos com certificado.



As formações têm carga horária que varia entre quatro e 30 horas. As aulas ficam em uma plataforma e permitem ao aluno estudar no momento que preferir.

Há oportunidades para as seguintes formações: autogestão de carreira; comunicação não violenta; demonstração do fluxo de caixa; estratégias profissionais para negócios do futuro, já: design de soluções; gestão de pessoas para proprietários de empresas; inteligência emocional na formação dos líderes; introdução ao mercado de capitais; IRPF 2020 na prática; liderança de pessoas na prática; networking: mitos e verdades em gestão de carreiras; resolução de problemas e tomadas de decisões; simples nacional; e teletrabalho emergencial em época de pandemia: a solução está em casa.

Para qualquer um dos cursos, as inscrições podem ser feitas a qualquer momento neste link.



Veja a descrição de cada curso:



Autogestão de carreira

Entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.

Prof. Augusto Dutra Galery

Carga horária: 6 horas



Comunicação não violenta

Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações.

Profª Maria de Lurdes Zamora

Carga horária: 8 horas



Demonstração do fluxo de caixa

Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.

Prof. Rina Xavier Pereira

Carga horária: 4 horas



Estratégias profissionais para negócios do futuro, já: design de soluções

Voltado para todas as pessoas interessadas em desenvolver habilidades de criação e soluções para negócios. Nesse momento de intensas mudanças em que vivemos, precisamos superar os impactos, compreendendo nossos potenciais. O curso aborda criatividade, gestão por processos, design thinking, entre outros temas.

Prof. Laércio Bento

Carga horária: 30 horas



Gestão de pessoas para proprietários de empresas

Voltado para empresários, empreendedores ou profissionais que estão desenvolvendo seus planos de negócios, ou profissionais do alto escalão das empresas com potencial para transformar a gestão de pessoas. Os participantes desenvolverão um projeto de transformação de como uma empresa faz a gestão de pessoas. O curso é parte integrante da pós-graduação em gestão de negócios para proprietários de empresas e está sendo oferecido gratuitamente, com objetivo de ajudar a transformar empresas. Trata-se de uma metodologia inovadora de ensino, que tem conteúdo prático e vivencial para transformação de negócios.

Prof. Sérgio Muritiba

Carga horária: 30 horas



Inteligência emocional na formação dos líderes

O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.

Profª Daniela Medeiros

Carga horária: 4 horas



Introducao ao mercado de capitais

O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao mercado de capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.

Prof. Eduardo Becker Júnior

Carga horária: 8 horas



IRPF 2020 na prática

O curso é voltado a estudantes, profissionais e demais interessados em conhecer ou tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração do IRPF.

Prof. Tiago Nascimento Borges Slavov

Carga horária: 20 horas



Liderança de pessoas na prática

Aborda temas como as exigências do mercado atual para o exercício da liderança, as relações humanas que interferem na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais atualizados conceitos de liderança.

Prof. Lauro Eduardo de Russi

Carga horária: 4 horas



Networking: mitos e verdades em gestao de carreiras

O curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, e a importância do networking.

Prof. Marcos Minoru Nakatsugawa

Carga horária: 3 horas



Resolução de problemas e tomadas de decisões

Desenvolva o conhecimento em estratégia e métodos aplicados a resolução de problemas e ao processo decisório.

Prof. Paulo Ortiz

Carga horária: 4 horas



Simples Nacional

O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Prof. Tiago Nascimento Borges Slavov

Carga horária: 4 horas



Teletrabalho emergencial em época de pandemia: a solução está em casa

O curso discute o tema teletrabalho e suas relações e impactos no contexto de uma pandemia como a de covid-19. Voltado para gestores de empresas e profissionais que tenham interesse em conhecer acerca dos aspectos gerais relacionados ao teletrabalho em tempos de pandemia.

Prof. Alvaro Augusto Araujo Mello

Carga horária: 6 horas

Fundação oferece 13 cursos on-line e de graça com certificado

Os cursos duram de quatro a 30 horas e ficam disponíveis em plataforma. As aulas são sobre temas como gestão e liderança





A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) disponibiliza 13 minicursos on-line e gratuitos com certificado.

As formações têm carga horária que varia entre quatro e 30 horas. As aulas ficam em uma plataforma e permitem ao aluno estudar no momento que preferir.

Há oportunidades para as seguintes formações: autogestão de carreira; comunicação não violenta; demonstração do fluxo de caixa; estratégias profissionais para negócios do futuro, já: design de soluções; gestão de pessoas para proprietários de empresas; inteligência emocional na formação dos líderes; introdução ao mercado de capitais; IRPF 2020 na prática; liderança de pessoas na prática; networking: mitos e verdades em gestão de carreiras; resolução de problemas e tomadas de decisões; simples nacional; e teletrabalho emergencial em época de pandemia: a solução está em casa.

Para qualquer um dos cursos, as inscrições podem ser feitas a qualquer momento neste link. [https://www.fecap.br/curta- duracao/]





Veja a descrição de cada curso:





Autogestão de carreira

Entenda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso. Como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.

Prof. Augusto Dutra Galery

Carga horária: 6 horas





Comunicação não violenta

Entenda os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações.

Profª Maria de Lurdes Zamora

Carga horária: 8 horas





Demonstração do fluxo de caixa

Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.

Prof. Rina Xavier Pereira

Carga horária: 4 horas





Estratégias profissionais para negócios do futuro, já: design de soluções

Voltado para todas as pessoas interessadas em desenvolver habilidades de criação e soluções para negócios. Nesse momento de intensas mudanças em que vivemos, precisamos superar os impactos, compreendendo nossos potenciais. O curso aborda criatividade, gestão por processos, design thinking, entre outros temas.

Prof. Laércio Bento

Carga horária: 30 horas





Gestão de pessoas para proprietários de empresas

Voltado para empresários, empreendedores ou profissionais que estão desenvolvendo seus planos de negócios, ou profissionais do alto escalão das empresas com potencial para transformar a gestão de pessoas. Os participantes desenvolverão um projeto de transformação de como uma empresa faz a gestão de pessoas. O curso é parte integrante da pós-graduação em gestão de negócios para proprietários de empresas e está sendo oferecido gratuitamente, com objetivo de ajudar a transformar empresas. Trata-se de uma metodologia inovadora de ensino, que tem conteúdo prático e vivencial para transformação de negócios.

Prof. Sérgio Muritiba

Carga horária: 30 horas





Inteligência emocional na formação dos líderes

O objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.

Profª Daniela Medeiros

Carga horária: 4 horas





Introduc?a?o ao mercado de capitais

O mercado financeiro no Brasil passou por diversas mudanças importantes, e este curso introdutório ao mercado de capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.

Prof. Eduardo Becker Júnior

Carga horária: 8 horas





IRPF 2020 na prática

O curso é voltado a estudantes, profissionais e demais interessados em conhecer ou tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração do IRPF.

Prof. Tiago Nascimento Borges Slavov

Carga horária: 20 horas





Liderança de pessoas na prática

Aborda temas como as exigências do mercado atual para o exercício da liderança, as relações humanas que interferem na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais atualizados conceitos de liderança.

Lauro Eduardo de Russi

Carga horária: 4 horas





Networking: mitos e verdades em gesta?o de carreiras

O curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional, e a importância do networking.

Prof. Marcos Minoru Nakatsugawa

Carga horária: 3 horas





Resolução de problemas e tomadas de decisões

Desenvolva o conhecimento em estratégia e métodos aplicados a resolução de problemas e ao processo decisório.

Prof. Paulo Ortiz

Carga horária: 4 horas





Simples Nacional

O curso aborda temas sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Prof. Tiago Nascimento Borges Slavov

Carga horária: 4 horas





Teletrabalho emergencial em época de pandemia: a solução está em casa

O curso discute o tema teletrabalho e suas relações e impactos no contexto de uma pandemia como a de covid-19. Voltado para gestores de empresas e profissionais que tenham interesse em conhecer acerca dos aspectos gerais relacionados ao teletrabalho em tempos de pandemia.

Prof. Alvaro Augusto Araujo Mello

Carga horária: 6 horas