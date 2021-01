Inep recruta editores e revisores de itens para o Enade e o Revalida

E EuEstudante

As inscrições são para acadêmicos que desejam elaborar as questões nos bancos do Inep - (crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil )

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou, no Diário Oficial da União (DOU), o edital para a seleção de docentes que desejam atuar como elaboradores e revisores de itens do Banco Nacional de Itens (BNI) e da comissão destinada ao ensino superior (BNI-ES).

As vagas são para compor a banca do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) e para integrar o Cadastro de Elaboradores e Revisores de Itens da Educação Superior (Ceres).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pelo Sistema BNI, até 14 de fevereiro.

Para ambos os processos, os professores interessados precisam preencher requisitos básicos, como ter diploma de conclusão de curso de graduação de nível superior, registrado por instituição de ensino credenciada pelo poder público competente e exercer ou ter exercido atividade docente nos últimos 24 meses.

Processo do Revalida testa alunos que se formaram em medicina em outro país

Para o Revalida, poderão se candidatar docentes de instituições de educação superior em exercício nos cursos de graduação de medicina

No ato da inscrição, o candidato deve especificar para qual área é postulante. Estão disponíveis clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, medicina de família e comunidade/saúde coletiva.

Os docentes inscritos que não comprovarem as informações prestadas terão a inscrição cancelada e não poderão participar de qualquer processo de seleção ou outras chamadas públicas do Inep pelo período de dois anos.

O Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos é aplicado pelo Inep desde 2011 a graduados em medicina formados em outro país e tem o objetivo de verificar a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências requeridos para o exercício profissional adequado aos princípios e necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS), em nível equivalente ao exigido dos médicos formados no país.

O edital completo está disponível aqui.

Enade busca compor banco de itens

A publicação do edital do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) visa subsidiar a seleção de docentes para a elaboração de itens da prova em 2021.

O colaborador será considerado apto a elaborar ou revisar itens para o BNI somente após a participação efetiva nas atividades desenvolvidas na capacitação.

De acordo com o edital, serão selecionados profissionais para as áreas de bacharelado em administração, administração pública, ciências contábeis, ciências econômicas, direito, jornalismo, publicidade e propaganda, psicologia, relações internacionais, secretariado executivo, serviço social, teologia e turismo.

A demanda também inclui profissionais das áreas de tecnologia em comércio exterior, design de interiores, design de moda, design gráfico, gastronomia, gestão comercial, gestão da qualidade, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão pública, logística, marketing e processos gerenciais; e de colaboradores para elaboração de itens do componente de formação geral.

A formação acadêmica exigida para o Enade 2021 é específica para cada área a ser avaliada conforme previsto no edital.

Participarão da atividade de capacitação somente os docentes cadastrados e convocados pelo Inep.

O BNI armazena itens com qualidade técnica para a montagem das provas aplicadas pelo Inep, incluindo o Enade. O objetivo é subsidiar provas capazes de estimar com maior precisão a proficiência dos estudantes com relação a conteúdos programáticos, habilidades e competências previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais dos respectivos cursos de graduação ou nas orientações do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia.

O edital completo está disponível aqui.