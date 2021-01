Gilberto, participante do BBB 21, quase desistiu de prestar vestibular

E EuEstudante

Com o início do programa, Gilberto superou a marca de 600 mil seguidores no Instagram - (crédito: Arquivo pessoal/ Reprodução Instagram)

O participante do Big Brother Brasil 2021 e estudante de doutorado Gilberto Nogueira teve o sonho de ser aprovado no vestibular desacreditado por um colega de trabalho. No dia do exame, o pernambucano chegou a deixar, de propósito, a identidade em casa para não conseguir entrar no local de prova, mas a mãe de Gilberto fez questão de entregar o documento a ele.

Depois disso, ele se graduou em ciências econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em 2016; concluiu o mestrado, em 2019, e, atualmente, é doutorando, também pela UFPE.

Antes do vestibular, o economista ouviu do homem com quem trabalhava que não conseguiria a aprovação e que deveria pedir bolsa em um cursinho preparatório. As palavras ficaram na cabeça do jovem, que passou a achar que seria melhor nem tentar.

“Eu não queria mais porque a gente bate tanto na trave, que a gente fica às vezes com medo de saber. (...) Se eu arriscar e não conseguir, é o carimbo, sabe? Vai machucar muito”, declarou o brother à cantora Carol Conká. “No dia da prova, eu saí sem RG, sem nada, porque eu sabia que, se eu fosse sem RG, eu não ia poder entrar”, completou.

Felizmente, a mãe de Gilberto percebeu que o filho estava deixando o documento para trás e o fez levá-lo. Durante o caminho para o local de prova, os sapatos do participante se abriram, mesmo assim, ele fez a prova.

Quando o resultado saiu, ele não acreditou que tinha conseguido, achava que, por causa de um erro, seu nome havia sido colocado na lista de candidatos aprovados.