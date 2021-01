MEC prorroga prazos da edição do Prouni do 1º semestre de 2021

E EuEstudante

(crédito: Glenn Carstens-Peters / Unsplash)

Nesta quinta-feira (28/1), o Ministério da Educação (MEC) prorrogou os prazos do Programa Universidade para Todos (Prouni) referente a 2021. Agora, quem foi pré-selecionado na 1ª chamada tem até 3 de fevereiro para comprovar as informações cadastradas no ato da inscrição. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de ensino.

A publicação no Diário Oficial da União (DOU) também alterou a data de resultado da 2ª chamada do Prouni, que passou para 8 de fevereiro. Quem for pré-selecionado na 2ª chamada terá prazo de 8 a 24 de fevereiro para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição.

Para participar da lista de espera do Prouni, o candidato que não foi selecionado na 1ª ou na 2ª chamada deverá manifestar interesse por meio da página do Prouni no site siteprouni.mec.gov.br, no período de 1º a 2 de março de 2021.

A lista de espera estará disponível no Sisprouni em 5 de março de 2021. Os candidatos deverão comparecer às instituições e entregar a documentação pertinente ou encaminhá-la por meio virtual para comprovação das informações prestadas entre 8 e 12 de março de 2021.

O registro no Sisprouni da aprovação ou reprovação do candidato pré-selecionado em lista de espera do Prouni e a emissão do Termo de Concessão de Bolsa ou Termo de Reprovação deverão ser realizados pelas instituições no período de 15 a 22 de março de 2021.

Confira o novo cronograma

19 de janeiro a 3 de fevereiro - Comprovação de informações dos pré-selecionados na 1ª chamada;

8 de fevereiro - Resultado da 2ª chamada;

8 a 24 de fevereiro - Comprovação de informações dos pré-selecionados na 2ª chamada;

1º e 2 de março - Inscrição na lista de espera;

5 de março - Resultado da lista de espera;

8 a 12 de março - Comprovação da documentação por parte dos candidatos pré-selecionados por meio da lista de espera.

*Com informações do Ministério da Educação