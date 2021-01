Encontro de líderes de empresas juniores será virtual em 2021

E EuEstudante

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A 6ª edição do Encontro de Líderes (EDL) ocorre entre sexta-feira (29/1) e domingo (31/9). Totalmente virtual, o evento organizado pela Brasil Júnior, Confederação Brasileira de Empresas Juniores, deve impactar mais de 2,8 mil empresários juniores espalhados por todas as regiões do Brasil.

Com o objetivo de preparar lideranças jovens para causarem transformações ao longo do ano, o evento ocorre desde 2015. As inscrições estão encerradas.

São os diretores juniores que, dentro das empresas universitárias, são responsáveis por conduzir estratégias e soluções que serão aplicadas em micro e pequenas empresas que se cadastram no Contrate uma Empresa Júnior (EJ), programa que incentiva a contratação dessas organizações.

O EDL contará com palestras, workshops e seminários, apresentados por empresas como Bradesco, XP Investimentos, Ambev, Movile, BTG Pactual, B2W Digital, Raízen, Sicoob e Nestlé.

A última edição do encontro impactou mais de 1.000 líderes e 30.000 projetos encabeçados por esses dirigentes.

As EJs estão presentes em todos os 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por meio de federações estaduais. No total, estão cadastrados 1.300 empresas juniores e 30 mil jovens empresários de 250 instituições de ensino superior.



MEJ movimentou R$ 45 milhões no ano passado



O MEJ (Movimento Empresa Júnior) tem como objetivo preparar jovens para o mercado de trabalho e para o empreendedorismo, por meio de vivências empresariais ainda durante a graduação. O foco está em aperfeiçoar habilidades técnicas e comportamentais na melhoria da empregabilidade do país.

Em 2020, o MEJ reuniu mais de 30 mil empresários juniores e apresentou mais de 32 mil soluções a micro e pequenos empresários.

Apenas no ano passado, foram arrecadados mais de R$45 milhões, que são reinvestidos na educação empreendedora dos estudantes.