UnB adia Programa de Avaliação Seriada por risco da covid-19

A Universidade de Brasília (UnB) adiou, para junho, a aplicação das etapas 1 e 2 do exame do Programa de Avaliação Seriada (PAS). A instituição também prorrogou, até 26 de fevereiro, as inscrições para essas modalidades da seleção.

A decisão foi tomada porque a instituição considera que, neste momento, os estudantes seriam colocados em risco em função do grave cenário de covid-19 no Brasil e no DF.

As provas dessas duas etapas ocorreriam em 13 e 21 de março e, agora, serão realizadas em 20 e 27 de junho. Já a avaliação da etapa 3, que ocorre somente no DF, está mantida para 7 de março e o prazo para inscrição está mantido e termina nesta sexta-feira (29/1).