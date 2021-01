Centro universitário oferece 40 bolsas de estudo em vestibular social

E EuEstudante

As inscrições podem ser feitas pelo site até 12 de fevereiro. Prova será disponibilizada on-line em 13 de fevereiro.

O Centro Universitário Newton Paiva, instituição localizada em Minas Gerais, lançou um vestibular social para oferecer 40 bolsas de estudos para cursos de graduação.

As bolsas são integrais, contemplam cursos presenciais e a distância e são destinadas a estudantes de baixa renda que ainda não têm diploma de graduação.

Interessados devem se inscrever gratuitamente até 12 de fevereiro pelo telefone (31) 4042-9488 ou no site. Os participantes poderão fazer as provas remotamente em 13 de fevereiro. Confira o edital.



Pré-requisitos



Para concorrer às bolsas, os interessados devem ter cursado ensino médio completo em escolas públicas ou em escolas particulares na condição de bolsistas integrais. Além disso, devem ser aprovados no critério socioeconômico: a renda bruta do grupo familiar não deve exceder um salário mínimo.



A prova é composta por uma redação e 25 questões de múltipla escolha. Será feita de forma on-line e o candidato terá três horas para completá-la. Para concorrer, os estudantes devem obter, no mínimo, 50% de aproveitamento no teste. O processo seletivo não aceitará notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Cursos contemplados



Os cursos contemplados com as bolsas integrais são Administração, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias Civil, Mecânica e Elétrica, Pedagogia, Tecnologia em Processos Gerenciais, em Gestão Financeira, em Logística, em Marketing, em Gestão Comercial e em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. As aulas terão início em 1º de março.