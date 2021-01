IFB vai sediar programa de pré-incubação de ideias em dois câmpus

E EuEstudante

A expectativa é que o projeto comece no meio deste ano - (crédito: Reprodução / IFB)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) vai receber, nos câmpus Samambaia e São Sebastião, o programa de pré-incubação de ideias Cocreation Lab. A intenção é estimular o ecossistema de inovação do Distrito Federal e incentivar o desenvolvimento de startups.

O projeto foi criado em uma parceria entre a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF), a Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (Finatec) e a Universidade de Brasília (UnB).

Conforme a pró-reitora de inovação e pesquisa do IFB, Giovanna Tedesco, o programa está em fase de estruturação dos espaços. A próxima etapa será a definição das áreas de aplicação da metodologia. A reforma dos espaços e os treinamentos serão realizados este semestre. Giovanna acredita que, no meio do ano, o projeto estará ativo.

A Cocreation Lab é uma pré-incubadora que auxilia empreendedores a transformarem ideias em realidade. O programa oferece cinco meses de mentorias, palestras, workshops e networking, em encontros presenciais e também pela plataforma da metodologia exclusiva TXM Business. A Universidade de Brasília também receberá o projeto.