Ministério da Educação divulga resultado do Fies nesta terça-feira (2)

(crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil )

Está prevista para esta terça-feira (2/2) a liberação do resultado da pré-seleção do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Os inscritos poderão conferir os resultados no site do Fies ou da instituição para a qual se inscreveu. Os candidatos não selecionados ficarão em lista de espera e podem ser chamados entre quarta-feira (3/2) e 18 de março para vagas.

De acordo com o O Ministério da Educação (MEC), serão destinados R$ 500 milhões para o financiamento do programa. São cerca de 93 mil bolsas oferecidas para estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2010 e 2019. Devido à pandemia de covid-19, o Enem 2020 atrasou e as notas não serão utilizadas para inscrições no primeiro Fies de 2021.

Para concorrer ao programa, é necessário que os candidatos tenham média acima de 450 pontos no Enem e não tenham zerado a redação. Outro requisito é a renda per capita familiar, que deve ser de, no máximo, três salários mínimos.

O Fies é um programa criado em 1999 com o objetivo de facilitar o crédito para financiamento de cursos de graduação em instituições particulares. Em 2018, foi criado também o Programa de Financiamento Estudantil (P-Fies), e os dois modelos são utilizados desde então.

A primeira modalidade é financiada pelo governo federal e é destinada a estudantes com renda familiar de três salários mínimos por pessoa sem cobrança de juros. O P-Fies é disponibilizado por meio de recursos de fundos constitucionais e dos bancos particulares participantes, esse tem regras específicas e cobrança de juros.