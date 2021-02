Encceja: Inep libera resultado da solicitação de atendimento especializado

E EuEstudante

(crédito: Andrew Neel/unsplash)

Participantes do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 podem conferir o resultado da solicitação de atendimento especializado. Pessoas que pediram recursos de acessibilidade e inclusão podem verificar se os pedidos foram aceitos. Se o pedido for reprovado, o candidato pode fazer uma nova solicitação até sexta-feira (5/2).

Para conferir o resultado, os inscritos podem acessar o sistema do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O exame ocorrerá em 25 de abril, com aplicação em todos os estados e no Distrito Federal.

Em casos de negativa, o estudante pode solicitar novamente por meio do sistema Encceja. Basta inserir uma nova documentação para comprovar a necessidade do atendimento. Para esses novos pedidos, o resultado será divulgado a partir de 12 de fevereiro no mesmo sistema da prova.

As solicitações são para acessibilidade e inclusão, incluídas nas seguintes categorias: pessoas com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual (mental), surdocegueira, dislexia, déficit de atenção, autismo e/ou discalculia. Ainda contam com atendimento especial gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar e/ou pessoas com outra condição específica.

O Inep oferece também a opção de tratamento pelo nome social para a pessoa que se identifica e quer ser reconhecida socialmente em consonância com sua identidade de gênero (participante travesti ou transexual).

O exame é feito por participação voluntária, destinada a jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada e desejam obter certificado de ensino fundamental ou ensino médio. O teste é gratuito, exceto para os que foram ausentes na última edição.