Instituto israelense oferece bolsas de pós-doutorado para brasileiros

EE Eu Estudante

(crédito: Instituto Weizmann/Divulgação)

Brasileiros ou residentes no país que são doutores ou alunos na reta final de doutorado interessados em ingressar no pós-doutorado podem se inscrever, até 2 de março, na bolsa integral oferecida pelo Instituto Weizmann, de Israel. Selecionados iniciarão o curso ainda em 2021.



As candidaturas devem ser feitas em duas etapas e as informações completas podem ser obtidas no site do instituto. O primeiro passo é pleitear orientação com um cientista do instituto na área desejada (bioquímica, biologia, química, matemática, ciência da computação ou física).

Em seguida, é preciso enviar um e-mail para calls.fgs@weizmann.ac.il e informar o interesse de participar do programa Morá Miriam Rozen Gerber Fellowship. Além da nacionalidade ou residência brasileira, os interessados devem ter ingressado no doutorado há, no máximo, quatro anos, além de ter pesquisas no currículo.

Os selecionados receberão bolsa integral, auxílio-moradia e são incentivados a participar de congressos internacionais durante o curso.