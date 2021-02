UnB promove lives tira-dúvidas para calouros segunda (8) e terça (9)

E EuEstudante

(crédito: José Cruz/Agência Brasil)

A Universidade de Brasília (UnB) promoverá duas lives, uma na segunda-feira (8/2) e outra na terça-feira (9/2), às 16h, para dar as boas-vindas aos calouros. Os encontros on-line trarão conteúdos complementares que servirão como guia para os novos alunos.

As transmissões serão feitas por meio do canal da UnBTV na plataforma YouTube, neste link. Os eventos serão produzidos pelo Decanato de Ensino de Graduação (DEG) e contará com a participação dos decanados de Assuntos Comunitários (DAC), de Pós-Graduação (DPG) e de Extensão (DEX). A diretora do Centro de Educação a Distância (Cead), Letícia Leite, também participará.

O 2º semestre letivo de 2020 da Universidade de Brasília (UnB) começou na última segunda-feira (1º/2), com atividades remotas. Com as duas lives, os calouros poderão tirar dúvidas sobre o início semestre e conhecer o funcionamento da universidade. Os estudantes poderão publicar perguntas no chat, que serão respondidas ao longo dos encontros.

Durante as transmissões serão apresentadas também as plataformas institucionais que os estudantes precisam conhecer para desenvolver as atividades acadêmicas, com destaque para o Office 365, a plataforma Aprender e o Sigaa.

Os calouros que, após assistirem às lives e continuarem com dúvidas, podem esclarecê-las no portal que a UnB criou destinado para acolhimento destes estudantes. Na página boas-vindas, estão as principais informações sobre matrícula, plataformas de aula, acesso a e-mail institucional, equipes de suporte etc. Acesse por meio deste link.