Pesquisa aponta que 38% dos estudantes vão adiar sonho da graduação

Levantamento da Educa Insights, empresa de pesquisas educacionais, em parceria com a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), aponta queda de 13% na intenção de início imediato no ensino superior. Entre os entrevistados, 38% dos alunos esperam pela vacina e pretendem começar a graduação apenas no segundo semestre de 2021.

A primeira edição da pesquisa “Observatório da Educação Superior: análise dos desafios para 2021” levantou tom preocupante para a retração na entrada de estudantes nas instituições particulares de ensino superior (IES) do país.

Para Celso Niskier, diretor presidente da ABMES, a redução do ingresso de estudantes vai interferir no mercado de trabalho do país, que precisa de profissionais para vencer os desafios no pós-pandemia.

“Essa decisão acaba prejudicando a mão de obra qualificada no Brasil. Podendo, quem sabe, no futuro, até gerar um apagão, na medida em que nós vamos ter menos profissionais formados ao final de quatro e cinco anos”, explica.

De acordo com Daniel Infante, sócio proprietário da Educa Insights, três fatores contribuíram para a retração do início imediato nas atividades educacionais: a expectativa pela vacina; fatores econômicos como o término do auxílio emergencial e o aumento dos índices de desemprego; e o efeito da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Enem presencial aumentou incerteza de momentos presenciais

O Enem é uma das principais formas de ingresso no ensino superior do Brasil. Para 63% dos estudantes que realizaram a prova, a experiência presencial afetou negativamente a decisão de se matricular em uma instituição de ensino superior no primeiro semestre de 2021.

Para Daniel Infante, o exame teve um efeito na conversão de novos alunos. “A maneira como a prova foi organizada e o momento no qual a prova aconteceu, no formato em que ela aconteceu, criou mais uma barreira e aumentou a incerteza em relação a momentos presenciais que esse aluno poderia ter”, diz.

Dos estudantes que participaram presencialmente do Enem 2020, 63% atestam que experiência teve um impacto negativo na intenção de começar a graduação presencial no início de 2021 (foto: ABMES/Educa Insights/Reprodução )

O resultado do Enem será divulgado apenas em 29 de março. De acordo com Daniel, esse adiamento faz com que os participantes acabem tomando uma decisão apenas em abril. Esse cenário exige maior adaptabilidade das instituições particulares para pensar em estratégias de captação.



Sobre o levantamento

A pesquisa consultou 1.024 homens e mulheres, de 17 a 50 anos, entre 25 e 30 de janeiro. Os entrevistados participaram de, ao menos, uma das etapas presenciais do Enem e desejam fazer algum curso de graduação presencial ou a distância nos próximos 18 meses. Os dados não contemplam o Enem digital.

Entre os alunos que compareceram às provas, apenas 15,9% planejam se matricular para as aulas que se iniciam no primeiro semestre de 2021. O resultado representa, ao menos, metade do potencial de entrada dos anos anteriores.

