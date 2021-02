Edital propõe internacionalização de universidades brasileiras

E EuEstudante

O edital prevê a internacionalização de universidades brasileiras sem depender de programas de mobilidades - (crédito: Mohammad Shahhosseini / Unsplash)

O British Council, organização internacional do Reino Unido voltado para relações culturais e oportunidades na educação, lança, este mês, o edital Internacionalização e Políticas Linguísticas para promover a capacitação de universidades públicas e particulares em programas que objetivam a cooperação internacional.



O edital é uma parceria da instituição com o Ministério da Educação (MEC) e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). O investimento previsto é de R$ 4 milhões.



As instituições de ensino superior do país poderão participar de ciclos de workshops gratuitos e se inscrever em programas e projetos multiculturais. A proposta busca promover a internacionalização em casa, ou seja, a contribuição de universidades de diferentes países, sem depender exclusivamente de programas de mobilidade.



O edital prevê que universidades brasileiras façam parcerias com instituições do Reino Unido para criar um programa sólido na comunidade acadêmica e nas áreas de pesquisa e extensão. O retorno desejado é a consolidação da imagem da pesquisa brasileira no exterior.



O British Council organizou três workshops gratuitos para capacitar as universidades brasileiras. O primeiro, com o tema Internacionalização do Ensino Superior, foi transmitido na última quinta-feira (04/1) nas plataformas Zoom e Facebook.



Uma oficina sobre políticas linguísticas para a internacionalização está marcada para 25 de fevereiro. O último encontro será dia 11 de março para discutir políticas linguísticas para a internacionalização.

Maiores informações estão disponíveis no site do conselho. Para os interessados, as inscrições devem ser feitas no mesmo endereço.



Realidade nos dados



Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), de 2017, apontam que 225 das 230 instituições de ensino superior que participaram da pesquisa alegam ser pouco ou nada internacionalizadas. Além disso, demais pesquisas apontam que apenas 3% dos acadêmicos e pesquisadores de universidades brasileiras com pós-graduação possuem nível avançado de inglês (C1).