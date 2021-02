Santander oferece Inscrições para auxílio internet

E EuEstudante

(crédito: André Violatti/Esp. CB/D.A Press)

Universitários de baixa renda de todo país podem se inscrever, até quinta-feira (11/2), em projeto do Santander Universidades para receber gratuitamente chips com acesso à internet. As candidaturas devem ser feitas pelo site da Universia Brasil, parceira no programa.



Podem se candidatar alunos das universidades parceiras da instituição (relação pode ser vista no site) e em vulnerabilidade social e econômica. Após o cadastro, serão selecionados estudantes que se adequam ao perfil definido pelo projeto.



Os chips, que serão enviados a partir de março, oferecem aos contemplados 5GBs mensais de acesso à internet, por seis meses; chamadas de voz ilimitadas para qualquer DDD ou celular móvel.



A produção dos chips foi feita pela empresa de conexão de dados e internet Surf, que também distribui chips para favelas do Rio de Janeiro, como Paraisópolis, Coroadinho, Sapopemba e Rocinha.