Unipar abre programa de estágio para Brasil e Argentina

(crédito: Andrea/Piacquadio)

As inscrições para seleção dos candidatos ao programa de estágio 2021 da empresa Unipar estão abertas até 22 de fevereiro. As 32 vagas são para estudantes de nível técnico nos cursos de técnico em química, técnico em plástico, técnico em qualidade, técnico em segurança do trabalho e técnico em administração.

Para o nível superior, os candidatos devem estar cursando engenharias, administração de empresas, ciências econômicas, ciências contábeis, comércio exterior, enfermagem, logística, automação industrial, ciências da computação e sistema da informação. As vagas são para atuar tanto no Brasil como na Argentina. As cidades brasileiras são São Paulo, Cubatão e Santo André, na Argentina são Buenos Aires e Bahía Blanca.

O programa de estágio será voltado para a instrução prática e aperfeiçoamento profissional na grupo Unipar, contando com o aprendizado técnico e comportamental desenvolvido nas fábricas e escritórios da empresa. Os interessados podem se inscrever de forma gratuita e on-line, por meio deste link

Os requisitos para se candidatar às vagas: os interessados devem ter no mínimo o nível intermediário em inglês e conhecimento em nas plataformas excel e power point do pacote office. Além de ter disponibilidade para estagiar presencialmente em uma das localidades da empresa no Brasil.

A seleção é composta por cinco etapas, após as inscrições os selecionados terão que fazer provas on-line de inglês e logística, assessment on-line, dinâmica de grupo on-line, entrevista com gestor também on-line e antes da contratação farão os exames admissionais.