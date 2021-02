IFB tem 190 vagas abertas para cursos de ensino superior

E EuEstudante

(crédito: IFB/Divulgação)

O Instituto Federal de Brasília (IFB) câmpus Brasília está com seleção aberta para ingresso em cursos de graduação por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019. As inscrições poderão ser feitas desta sexta-feira (12) até 28 de fevereiro por meio do Sistema de Processo Seletivo do IFB.

São 190 oportunidades para os cursos de tecnologia em gestão pública, que conta com 70 vagas, tecnologia em sistemas para internet, 50 vagas, licenciatura em dança, 30 vagas, e tecnologia em eventos, 40 vagas. Os dois primeiros serão ministrados no horário da tarde ou da noite, sendo metade das vagas para cada horário, e os dois últimos pela manhã.

Por conta da pandemia, o teste de habilidades específicas (THE) para a licenciatura em dança não será aplicado.

Para realização da inscrição, o IFB disponibilizará computadores com internet em endereço, dias e horários especificados no edital. No encerramento das inscrições, em caso de falta de energia elétrica, falha no servidor central do IFB ou outros casos de força maior, a diretora-geral e a comissão responsável pelo processo seletivo poderão prorrogar as inscrições por até 24 horas por meio de comunicado oficial.

O resultado final está previsto para dia 5 de abril

A previsão para o início das aulas é para 10 de maio. Candidatos não selecionados na primeira chamada podem ser convocados até antes de transcorridos 25% da carga horária do segundo semestre de 2021.

Localizado na avenida L2 Norte, o câmpus de Brasília do IFB oferece cursos de ensino técnico integrado ao médio, técnico subsequente, graduação, pós-graduação e cursosa a distância.