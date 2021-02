IFB abre vagas para pós-graduação em gestão pública

E EuEstudante

(crédito: IFB/ Reprodução)

O Instituto Federal de Brasília (IFB), campus Brasília, está com 45 vagas abertas para pós-graduação em gestão pública: governança e políticas públicas. A seleção dos aprovados será feita por meio de sorteio eletrônico. Candidatos podem se inscrever a partir desta sexta-feira (12) até 28 de fevereiro por meio do Sistema de Processo Seletivo do IFB.

Do total de vagas, 25 são de ampla concorrência, 15 para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (PPI) e cinco para pessoas com deficiência (PcD). Todas as aulas serão ministradas no horário da noite nos dias de terça-feira e quinta-feira.

Para participar, o candidato deverá ter diploma de graduação, em qualquer área, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). O sorteio será público e realizado por servidores do quadro de pessoal da instituição. Não é obrigatória a presença dos participantes.

Para realização da inscrição, o IFB disponibilizará computadores com internet em endereço, dias e horários especificados no edital. No encerramento das inscrições, em caso de falta de energia elétrica, falha no servidor central do IFB ou outros casos de força maior, a Diretora-Geral junto com a comissão responsável pelo processo seletivo poderão prorrogar as inscrições por até 24 horas por meio de comunicado oficial.

A publicação do resultado final está prevista para 24 de março e o início das aulas deve ser em 10 de maio.

Localizado na avenida L2 Norte, o câmpus de Brasília do IFB oferece cursos de ensino técnico integrado ao médio, técnico subsequente, graduação, pós-graduação e cursos a distância.