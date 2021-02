Pernambucano Gilberto é aprovado em seleção de PhD em universidade dos EUA

Dd Diário de Pernambuco

(crédito: Divulgação)

Gilberto, participante do BBB 21 é aceito em universidade americana dos EUA. A informação foi compartilhada no último sábado nas redes sociais de Jacira, mãe do confinado. “Vigorosas e vigorosos hoje eu vim aqui compartilhar com você uma notícia fresquinha. Gilberto meu filho foi aceito na Universidade do Texas”, disse.

Em entrevista à Rede BBB, Jacira celebrou a conquista, que segundo ela, é resultado de muito esforço. "É o sonho da vida inteira dele”, disse. “Está aí o resultado de muito estudo e muita dedicação. Dias e dias sem sair de casa, sem ter contato com ninguém, sem ir para festas, sem nada”, finalizou.

Gilberto Nogueira nasceu em Jaboatão dos Guararapes e atualmente mora no bairro do Janga, em Paulista. O pernambucano faz doutorado em Economia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde pesquisa a relação entre a ação do Estado e o nível de violência cometido dentro do mercado de drogas. Após se tornar uma pessoa pública, entrando no BBB21, o economista é um dos nomes mais apostados nas redes sociais para se tornar finalista do reality.