Prazo para matrícula de pré-selecionados do ProUni vai até dia 24

E EuEstudante

Pré-selecionados na segunda chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até a próxima quarta-feira (24) para apresentar a comprovação das informações dadas no ato de inscrição e se matricular na instituição em que foram aprovados. O prazo começou no último dia 8.

É necessário que o candidato verifique os horários e local de comparecimento na instituição de ensino. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implica na desclassificação do candidato.

Para os estudantes que não foram selecionados, é possível participar da lista de espera entre os dias primeiro e 2 de março. O resultado da terceira chamada sai em 5 de março.

Neste ano, o ProUni oferece mais de 162 mil bolsas para 13.117 cursos em 1.031 instituições de ensino, localizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Do total de bolsas, 52.839 são para cursos na modalidade de educação a distância.

O ProUni é um programa do governo federal que oferece bolsas de estudo integrais (100%) ou parciais (50%) para graduação em instituições privadas. Podem se inscrever no programa, estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e obtiveram média superior a 450 pontos. O inscrito não pode ter zerado a redação.

É necessário comprovar renda familiar de até 1,5 salário mínimo por pessoa para concorrer às bolsas integrais. Para as parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa.