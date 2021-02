Boas-vindas aos calouros da UnB têm palestras abertas ao público nesta segunda (22)

EE Eu Estudante

(crédito: Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) promove, na segunda-feira (22), às 17h, o #InspiraUnB, tradicional encontro com painel de conversas para acolhimento de calouros da instituição. O evento falará sobre saúde mental e é aberto ao público em geral, por meio do canal no Youtube da UnBTV.

A neurocientista e professora da Universidade Vanderbilt, em Nashville (EUA), Suzana Herculano é uma das palestrantes, que ajudará os mais de cinco mil novos alunos da instituição a entender como a inteligência está relacionada à flexibilidade.

Neurocientista Suzana Herculano falará sobre como flexibilidade é uma inteligência (foto: Joe_Howell)

Já a segunda palestra do evento será feita pela professora do departamento de psicologia clínica e diretora da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (Dasu) da UnB, Larissa Polejack. A diretora levará os participantes do evento a refletirem como a universidade pode ser um espaço de inquietações, mas também de fortalecimento de pessoas, amizades e causas coletivas.

A professora de psicologia Larissa Polejack falará sobre as relações dentro da universidade (foto: Arquivo pessoal)