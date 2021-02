Feira tira dúvidas sobre ingresso em pós-graduações internacionais

EE Eu Estudante

(crédito: Vlada Karpovich/Pexels)

Quem deseja cursar pós-graduação no exterior pode participar da feira virtual gratuita QS Virtual Grad School Tour e conhecer mais sobre o processo de ingresso em universidades internacionais. O evento ocorre em 4 de março, das 16h às 21h, de maneira on-line e os interessados devem se inscrever pelo site da feira.

Além de assistir palestras sobre testes de admissão, vistos e tipos de pós-graduação, os participantes também poderão marcar atendimento individual com representantes de universidades do exterior. Estarão presentes líderes das instituições New York University, dos Estados Unidos; Universitat Autónoma de Barcelona, da Espanha; e City University of London e Imperial College London, da Inglaterra; entre outras.

Aqueles que participarem da feira poderão se candidatar a bolsas de estudo disponibilizadas pelas universidades. No total, foram oferecidas bolsas que somam US$ 5,8 milhões em auxílio. Para mais informações, mande um e-mail para brasil@qs.com.