Projeto Iesb em Ação deu assistência a mais de 27 mil pessoas em 2020

E EuEstudante

(crédito: Alex Green/Pexels )

O Centro Universitário Iesb atendeu, por meio do Programa Iesb em Ação, mais de 27 mil pessoas com serviços de terapia, assistência nutricional e apoio jurídico. A instituição ainda doou 1.678 cestas básicas para colaboradores e Organizações não-governamentais (ONGs).

Nas Clínicas de Psicologia do Iesb, discentes fizeram 26.766 atendimentos psicológicos gratuitos. O serviço é ofertado pelas unidades de Ceilândia e da Asa Sul e conta com a participação de 372 estudantes do 9º e 10º semestre de psicologia matriculados na disciplina de Estágio Supervisionado II. Em recesso, as atividades devem retornar nas primeiras semanas de março.

Para tirar dúvidas e agendar consultas, é necessário entrar em contato pelos números a seguir:

Câmpus Ceilândia:

Telefone fixo - (61) 3962-4748

Celular e WhatsApp - (61) 9256-6571

WhatsApp - (61) 99253-3032

Câmpus Asa Sul



Fixo - (61) 3962-4802

Celular - (61) 99264-4227

O projeto Clínica Escola de Nutrição desenvolveu ações de assistência nutricional e reeducação alimentar voltadas para a saúde da população. Foram 150 atendimentos com o apoio de 61 discentes. Entre o público atendido pelos nutricionistas, docentes e alunos do Iesb estão crianças, adolescentes, adultos, praticantes de exercícios físicos e atletas, gestantes e idosos, com ou sem doenças associadas. Agendamentos devem ser feitos pelo telefone: (61) 3962-4745

Na área do Direito, o Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição alcançou 490 atendimentos remotos, com o apoio de 393 discentes. Para novos atendimentos, será necessário preencher o formulário eletrônico por este endereço. Caso já possua um processo em andamento, o atendimento é pelo e-mail atendimento.npj.iesb@gmail.com mediante informação do nome completo, CPF e número do processo.